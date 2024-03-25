Раскрыта новая тактика ВСУ на Херсонском направлении Сальдо: ВСУ сосредоточились на терроре населения в Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на терроре населения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник стал чаще обстреливать гражданскую инфраструктуру, используя для этого кассетные боеприпасы и минометы.

Теперь противник сосредоточился на обстрелах гражданской инфраструктуры. Использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию, — заявил Сальдо.

Кроме того, украинские военные терроризируют жителей Херсонской области беспилотниками. Как отметил Сальдо, дроны кружат над дорогами на Алешки и Каховку, они используются для ударов по автомобилям мирных граждан.

Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения, — уверен он.

Ранее Сальдо сообщил, что после обстрела со стороны украинской армии в поселке Новая Маячка в Херсонской области загорелась автогазозаправочная станция. Жертвами атаки ВСУ стали два человека. По словам Сальдо, в Новой Каховке распределительные газопроводы были повреждены прилетами дважды за сутки.