Расчлененный труп нашли в выгребной яме в забайкальском селе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Урульга Карымского района Забайкалья обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины, передает «МК в Чите». По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю его тело находилось в выгребной яме. Подозреваемого в убийстве уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.

По изъятым вещам назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе.

По версии СК, инцидент произошел 2 января на одной из животноводческих стоянок в Карымском районе. Обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков избил своего знакомого, из-за чего тот скончался. На следующий день он вывез труп в село Урульга, где расчленил его и спрятал в выгребной яме.

Подозреваемого задержали вскоре после обращения жены погибшего в правоохранительные органы. Издание уточнило, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную порубку деревьев.

Ранее в подмосковной Коломне 23-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот семилетнего сына, сообщает. Затем она самостоятельно обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.