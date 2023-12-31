Расчеты «Градов» уничтожили позиции ВСУ на Соледарском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что артиллеристы действовали при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск.

Разведподразделение выдвинулось в район линии боевого соприкосновения, откуда в небо был поднят малогабаритный беспилотный летательный аппарат для определения расположения позиций противника. После обнаружения опорного пункта ВСУ его координаты были переданы подразделению реактивной артиллерии, — говорится в сообщении министерства.

После этого расчеты «Градов» скрытно прибыли на огневую позицию и произвели залп осколочно-фугасными реактивными снарядами калибра 122 миллиметра. В результате цель была уничтожена.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Помимо этого, были ликвидированы подразделения противника в районах Андреевки, Раздоловки, Курдюмовки, Веселого и Васюковки. Потери украинской армии составили до 125 военных. Также ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30, два пикапа, три бронированных автомобиля и четыре самоходных артиллерийских установки.