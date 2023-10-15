Раненный в ходе обстрела ВСУ ребенок умер в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик 2013 года рождения скончался, получив тяжелые ранения во время удара со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин. По словам мэра, прежде ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.

По уточненной информации, при обстреле Кировского района раненый мальчик 2013 года рождения от полученных травм скончался в больнице, — написал Кулемзин.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что два человека, в том числе медработник, погибли в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке. В представительстве добавили, что в результате обстрела пострадала 67-летняя женщина.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек — двоих взрослых и ребенка — в результате падения обломков беспилотника на частный дом на окраине Белгорода. Он уточнил, что были фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько домов и автомобилей получили повреждения. Кроме того, глава региона рассказал об уничтожении средствами ПВО беспилотника самолетного типа в небе над Белгородом. В Минобороны России подтвердили эту информацию.