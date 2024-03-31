Раненная при обстреле россиянка не дожила до приезда медиков Гладков: жительница села Дунайка в Белгородской области скончалась при обстреле

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Дунайка в Белгородской области, в результате чего скончалась местная жительница, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в момент обстрела женщина находилась на улице. Пострадавшая не дожила до приезда бригады скорой помощи.

К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, — написал губернатор.

Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Он также опубликовал фотографии последствий обстрела. На них видны разрушенные домовладения и поврежденные автомобили местных жителей.⠀⠀

В селе различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, одной хозпостройке и трех автомобилях. Также повреждены линии газо- и электроснабжения, — добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, местная жительница получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи скорой помощи.