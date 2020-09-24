Рамзан Кадыров опубликовал своё детское фото

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Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил для своих подписчиков конкурс. Он опубликовал свою детскую фотографию и попросил угадать, сколько ему на ней лет. Первому угадавшему он пообещал «интересные подарки».

На чёрно-белом снимке в Instagram Кадыров стоит на фоне забора в пиджаке и рубашке. Многие пользователи предположили, что будущему главе Чечни здесь от 12 до 16 лет. Также высказывались предположения, что фотография была сделана перед поступлением в школу. Некоторые вообще отметили, что политик со временем никак не изменился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров, согласно декларации о доходах, заработал более 147 миллионов рублей. В 2018 году его доход составил 7,58 миллиона рублей. В период с 1 января по 31 декабря 2019 года у Кадырова появился участок площадью 28 361 квадратный метр. Также в его собственности находятся земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344,6 квадратных метра.