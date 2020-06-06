Работники рынка в Белгороде утроили митинг, требуя его открытия

Работники белгородского рынка «Салют» вышли на митинг. Они требуют от местных властей разрешить им работать по выходным дням.
Видео с места события было опубликовано в паблике «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте». В нём слышно, как собравшиеся скандируют «Мы хотим работать, дайте нам работать!» в акции участвовали несколько десятков человек.
Автор ролика отметила, что несмотря на ограничительные меры в городе работают как минимум два рынка, в том числе и центральный.
Подписчики в комментариях в большинстве своём поддержали митингующих. Они отметили, что для всех торговых точек должны быть одинаковые условия.
С 6 июня Белгородская область перешла к первому этапы снятия режима ограничений. ВВ регионе разрешена работа кафе с летними террасами, музеев, библиотек, спортплощадок.
Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге руководство планетария объявило его храмом науки, чтобы возобновить работу с 5 июня вместе со всеми религиозными храмами Северной столицы. В Роспотребнадзоре отреагировали предостережением в адрес учреждения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен