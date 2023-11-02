Работа завела судью в стриптиз-клуб в Петербурге

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Судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга провела выездное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men`s club, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города. Также пресс-служба представила видео необычного заседания.

Поводом для выезда судьи стал иск администрации Центрального района, которая обвинила владельцев помещения в незаконной перепланировке и переустройстве. В иске указано, что было затронуто общее имущество многоквартирного дома: снесены перегородки между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой.

В ходе рассмотрения дела, судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват, — уточнила пресс-служба.

В итоге владельцам помещения придется вернуть все, как было либо предъявить документы, разрешающие проведенные работы. В противном случае собственникам назначат штраф в пять тысяч рублей в день до тех пор, пока они вернут все в прежний вид.

Ранее Суд в Петербурге рассмотрел обращение местной жительницы, у которой мать погибла в результате отравления суспензией с барием, назначенными врачами перед рентгеном желудка. Петербурженка потребовала компенсации от Городского консультативно-диагностического центра № 1, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело о смерти восьмерых пациентов. По итогу заседания судья отказал пострадавшей в прошении.