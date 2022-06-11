Пятеро детей пострадали при столкновении двух легковушек в Подмосковье Пятеро детей и трое взрослых пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемье человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московскоой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидень произошёл в Луховицком районе. Среди пострадавших пятеро детей.

В населенном пункте Красная Пойма столкнулись две легковые машины. В результате восемь человек получили травмы, среди них пятеро детей, — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы в Луховицкую районную больницу. Подробности их состояния не уточняются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее под Оренбургом ДТП унесло жизни четырех человек, ещё семеро пострадали. Трагедия произошла, когда один из водителей выехал на встречную полосу, пошел на обгон, но не смог справиться с управлением.