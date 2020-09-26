Пять членов правительства Камчатки уходят в отставку

https://static.news.ru/photo/b90cb4fc-0154-11eb-a1ec-fa163e074e61_660.jpg Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Фото: Дмитрий Былков/ТАСС

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о серии отставок в правительстве региона. Так, свои посты покидают два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.

Реформу структуры правительства, по которой общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31, запустил Солодов. Он 21 сентября вступил в должность главы региона после уверенной победы на местных выборах 13 сентября, сообщает РИА Новости.

Мы формируем новую структуру органов власти. <...> На этой неделе соответствующие назначения будут проведены <...>. Целый ряд руководителей, которые длительное время выполняли свои обязанности, покидают состав правительства, — отметил губернатор.

Он поблагодарил за работу на благо края всех пятерых уходящих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распоряжением Солодова чиновники Камчатского края будут пользоваться такси вместо персонального служебного транспорта. Камчатка первая в стране в целях экономии бюджета радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. Оптимизация правительственного гаража позволит сэкономить почти 21 млн рублей в год.