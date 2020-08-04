Чиновников Камчатского края лишат персонального служебного транспорта

https://static.news.ru/photo/f5b5c212-d6da-11ea-aa18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чиновники Камчатского края будут пользоваться государственным такси вместо персонального служебного транспорта.

Камчатка первая в стране в целях экономии бюджета радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. Владимир Солодов пересадит чиновников правительства Камчатского края на гостакси с системой спутникового слежения. Оптимизация правительственного гаража позволит сэкономить почти 21 млн рублей в год, — приводит сообщение «Известия».

Государственное такси оборудовано системой ГЛОНАСС, которая будет отслеживать перемещение и контролировать расход бензина.

Отмечается, что привилегия использования персональной служебной машины останется у губернатора и его заместителей.

В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц, — привели сообщение администрации Камчатского края «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, учёным, принимавшим участие в создании первой советской ядерной бомбы, было запрещено садиться за руль служебных автомобилей из-за опасений за их безопасность. Согласно приказу 1948 года, который обнародовала госкорпорация «Росатом», запрет действовал на всех специалистов «вне зависимости от их положения».