Пьяный велосипедист в Петербурге сломал зеркало и нос женщине на иномарке В Петербурге задержали велосипедиста, задевшего зеркало Audi и избившего женщину за рулем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали велосипедиста, сломавшего зеркало Audi и после этого избившего владелицу машины, сообщил 78.ru. Инцидент произошел вечером 22 февраля на Народной улице в Невском районе города. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался местный 39-летний житель, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как выяснилось, велосипедист напал на женщину за рулем Audi после того, как та сделала ему замечание. Поводом стало то, что мужчина задел боковое зеркало ее автомобиля. Вместо попыток загладить вину тот набросился на нее с кулаками. Впоследствии владелицу иномарки доставили в больницу с переломом носа и травмами головы.

Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители проверяют записи с камер, которые могли зафиксировать инцидент.

20 февраля в Москве пьяный пассажир метро, опоздав на посадку, попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.