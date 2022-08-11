Пьяная россиянка прилюдно избила двухмесячного сына В Санкт-Петербурге пьяная мать прилюдно избила двухмесячного сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пьяная женщина избила своего двухмесячного ребенка на глазах у прохожих, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что мальчик получил множество черепно-мозговых травм и был направлен в реанимацию.

Инцидент произошел 10 августа около 18:00 на Пловдивской улице. Женщина прилюдно избивала своего ребенка и не реагировала на замечания. Один из свидетелей обратился в полицию. Прибывший наряд забрал мать и сына в отделение. Спустя некоторое время ребенка увезли в больницу имени Филатова, где у него были диагностированы отек мозга, перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины. Его состояние оценивается как тяжелое.

Помимо версии об избиении, рассматривается и другая — по предварительным данным, 28-летняя жительница района Купчино могла уронить младенца. Мать отпустили из отделения полиции под обязательство о явке.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом. Инцидент произошел на футбольной коробке, куда зашел отец с младенцем в коляске. В тот момент дети играли в футбол. Один из ребят неудачно пнул мяч и попал по коляске, после чего разъяренный мужчина одним ударом повалил его на землю и ударил ногой в спину.