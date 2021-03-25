Путину предложили создать министерство Байкала

https://static.news.ru/photo/e4dc6c22-8d7b-11eb-a35b-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президенту Владимиру Путину предложили создать министерство, которое будет заниматься проблемами озера Байкал. Автором инициативы выступил экс-глава Сухинского поселения Кабанского района Бурятии Сергей Кокорин.

В письме на имя главы государства он отметил, что новую структуру можно разместить в посёлке Селенгинске, неподалёку от Байкала. По мнению Кокорина, в состав ведомства должен входить специальный научный центр, который заменит более полусотни организаций, занимающихся проблемами Байкала «с нулевым или отрицательным результатом».

В своём послании Кокорин обозначил порядка двух десятков пунктов, связанных с охраной озера и развитием природной территории. В частности, он предложил запретить повышать уровень Байкала в угоду энергетикам, повысить размеры штрафов за вылов нерестового омуля, принять меры в отношении работы очистных сооружений.

Автор идеи рассказал порталу «МК в Бурятии», что глава государства так и не ответил на его письмо.

Ранее NEWS.ru писал, что голливудский актёр Стивен Сигал, являющийся также членом политсовета партии «За правду», намерен защитить озеро Байкал от загрязнений. Он заявил, что в его задачу входит разработка нового законодательства, которое будет регламентировать наказания для нарушителей экологической обстановки на Байкале.