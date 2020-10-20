Стивен Сигал защитит Байкал новыми законами

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Голливудский актёр Стивен Сигал, являющийся также членом политсовета партии «За правду», намерен защитить озеро Байкал от загрязнений. Он заявил, что в его задачу входит разработка нового законодательства, которое будет регламентировать наказания для нарушителей экологической обстановки на Байкале.

Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей — разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или в обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования, — цитирует Сигала РИА Новости.

Знаменитый актёр и общественный деятель уже объяснял свой интерес к проблеме загрязнения Байкала. Сигал подчёркивал, что с детства старался участвовать в борьбе за сохранение окружающей среды. А Байкал, по его словам, тем более важен, что обеспечивает водой всю Землю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил благодарность Сигалу за деятельность по сохранению Байкала. Глава государства, в частности, поблагодарил актёра за участие в восстановлении популяции байкальского омуля.