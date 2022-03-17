Путин предложил продлить программу развития Крыма минимум до 2027 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Также глава государства потребовал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих регионах, пишет РИА Новости.

Предлагаю продлить действие социально-экономической программы развития Крыма и Севастополя <...> до 2027 года с перспективой до 2030-го, предусмотрев объёмы софинансирования, — заявил президент.

Ранее вице-премьер и глава Минфина республики Ирина Кивико рассказала, что за восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.

По её словам, рост числа отдыхающих связан с развитием транспортной инфраструктуры. Большое количество туристов приезжают на курорты полуострова по Крымскому мосту, кроме того, с полной нагрузкой работает аэропорт Симферополя. Помимо этого, в республике в течение восьми лет ведётся работа по строительству и модернизации туристической инфраструктуры — открываются музеи, парки развлечений, благоустраиваются пляжи, разрабатываются новые маршруты.