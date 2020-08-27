Путин поручил Минтрансу расширить дороги на Крымском побережье

https://static.news.ru/photo/1c5d16f8-e87f-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

На дорогах, которые ведут от федеральной трассы «Таврида» к основным курортам южного побережья Крыма, желательно организовать четырёхполосное движение. Изучить такую возможность президент Владимир Путин поручил министру транспорта Евгению Дитриху.

В ходе осмотра новых участков автомагистрали глава государства ознакомился с дальнейшими планами дорожного строительства на полуострова. Среди прочего он поинтересовался, как именно будет организовано движение на съездах к основным курортным городам, в том числе к Ялте, передаёт «Интерфакс».

Путин отметил, что транспортный поток там почти наверняка будет не менее напряжённым, чем на самой «Тавриде». Дитрих в ответ проинформировал, что на съездах предусмотрено двухполосное движение.

Тогда президент указал на карту съездов и развязок.

Посмотрите, какой и здесь будет поток. <...> Здесь [на южном берегу Крыма] тоже прикиньте четырёхполосное движение, — попросил Путин.

Глава Минтранса пообещал, что это будет сделано.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 августа президент России официально открыл движение по реконструированной автотрассе «Таврида», многие участки которой, по сути, были построены с нуля.

Четырёхполосная дорога соединяет Керчь и Севастополь с Крымским мостом. Её общая протяжённость составляет 250,7 километра. Ввод трассы в эксплуатацию предполагается в декабре 2020 года. Полное завершение строительства запланировано на конец 2023 года. К этому сроку должны быть построены ответвления от «Тавриды» в другие города и муниципалитеты Крыма.