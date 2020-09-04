Путин оценил действия московских властей по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e1cf55a6-ee9a-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин назвал эффективными действия московских властей по борьбе с распространением коронавируса. К такому выводу он пришёл в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в режиме видеоконференции.

Городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, всё-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество заражённых, — цитирует ТАСС Путина.

Глава государства подчеркнул, что Москве первой пришлось столкнуться с масштабными проблемами, вызванными коронавирусом, так как в столице самая большая концентрация людей и транспорта. В условиях хорошо развитой сферы услуг и ежедневных контактов множества людей мегаполису, по словам президента, «трудно было избежать какой-то вспышки». Путин также напомнил, что Москва первой из российских регионов ввела ограничения и первая начала их снимать, оказывая помощь другим российским регионам.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач. Мэр подчеркнул, что на предприятиях, в офисах и школьных классах возможны локальные вспышки инфекции. Не исключено, что сотрудников и школьников придётся временно переводить на удалёнку. Подводя промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, градоначальник заявил, что Москва не готовилась к пандемии, но она оказалась готова к ней. Он отметил успешную работу учреждений здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ в условиях чрезвычайной ситуации.