«Пусть извинятся»: директор мариупольской школы о сломавших парту учениках Директор школы в Мариуполе назвала вандализмом поступок сломавших парту учеников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководству средней школы № 41 в Мариуполе известно о поступке учеников, разгромивших парту в одном из кабинетов и записавших свои действия на видео, рассказала NEWS.ru директор учреждения Оксана Гринева. Она добавила, что руководство планирует привлечь их родителей к ответственности.

Мы приглашали родителей главного, так сказать, героя видеоролика, потребовали с родителей объяснения, объяснения с классного руководителя, почему дети остались одни в классе, это девятый класс, старшеклассники, но все равно одни не должны были оставаться. Готовим документы в полицию для привлечения родителей, так как школьники несовершеннолетние, за порчу школьного имущества и вандализм, — рассказала она.

Гринева отметила, что администрация потребовала от учеников публичных извинений за свой поступок. Она объяснила, что считает это правильным, поскольку дети сами выставили на публику свои действия.

Мы только-только вышли из ремонта, испытываем острый недостаток школьной мебели, только-только оснащаем ее, приводим в порядок. Пусть извинятся публично за свой поступок, — заключила она.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа учеников прыгает и громит ногами парту в школе в Мариуполе. На опубликованных кадрах видно, что школьники находились в кабинете одни.

До этого сообщалось, что в Мариуполе, где весной 2022 года завершились боевые действия, продолжаются восстановительные работы. На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть, что в городе не только ремонтируют старый жилой фонд, но и возводят новые многоэтажки.