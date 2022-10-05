Пушилин оценил обстановку на Краснолиманском направлении Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется

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Денис Пушилин

Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, линия обороны укрепляется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что ВСУ не оставляют попыток прощупывать оборону.

Краснолиманское направление самое сложное... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами, — сказал Пушилин.

Он выразил надежду, что подразделения российской армии не пропустят противника. Это позволит выиграть время для того, чтобы сконцентрироваться на подготовке, на слаживании тех резервов, которые сейчас подходят, резюмировал Пушилин.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие оставили город Красный Лиман Донецкой области и займут более выгодные позиции. Генерал-лейтенант объяснил, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.