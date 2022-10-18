Пульмонолог назвала альтернативу манту после скандала в школе Новосибирска Пульмонолог Матько назвала диаскинтест альтернативой манту после скандала в школе Новосибирска

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В Новосибирске девочке хотят запретить ходить в школу из-за отказа ее родителей делать пробу Манту. В учебном заведении отметили, что без заполненной карты здоровья ребенок может представлять опасность для других детей. Врач-пульмонолог Лариса Матько рассказала «КП-Новосибирск», что альтернативой пробе на туберкулез может стать даже более точный диаскинтест, когда антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем.

Для меня очень странной кажется ситуация, что мама не хочет делать ребенку манту. Это процедура абсолютно безопасна, никакого вреда здоровью не несет. Но если такова ее позиция, есть диаскинтест — этот метод даже более точный, чем манту. Антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем. И по кожной реакции выявляется, здоров ли ребенок. Но его нельзя использовать, если ребенок простужен или подвержен аллергическим реакциям, — пояснила пульмонолог.

По словам медика, еще один вариант — Т-спот-тест. Его отличие заключается в том, что в организм ребенка ничего не вводят — реакцию смотрят в пробирке. Делают его в частных клиниках, обойдется он минимум в 5,5 тысячи рублей.

Между тем юрист Константин Зиновьев подчеркнул, что родители имеют право не разрешать делать манту, однако в таком случае ребенка могут отстранить от занятий в школе на законных основаниях — согласно 823-му пункту СанПиН.

Уберечь ребенка от всех болезней — естественное желание родителей. Помочь могут разные меры, в том числе и вакцинация. В статье NEWS.ru ранее рассказывалось, какие прививки детям нужно ставить обязательно, а также были представлены советы педиатров о том, как подготовиться к процедуре и в каких случаях ее нужно отменить.