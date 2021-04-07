Аксёнов рассказал о начале прямых выборов в Крыму с 2024 года

https://static.news.ru/photo/aeaf901e-97aa-11eb-8a0f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов и спикер регионального парламента Владимир Константинов инициировали прямые выборы руководителей администраций в субъекте с 2024 года.

Моя позиция — сделать данную должность [главы администрации] выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым и дать нашим гражданам возможность реализовать своё волеизъявление, — написал Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предусматривающий увеличение федеральной части партийных списков на выборах в нижнюю палату парламента. Федеральный список партий на выборах в Госдуму должен включать от 200 до 400 кандидатов. Он может быть разбит на федеральную и региональную части. В первую разрешалось включать не более 10 кандидатов. С принятием закона их число увеличено до 15.

Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября. Наряду с этим в тот же день пройдут прямые выборы глав ряда субъектов РФ и местных парламентов в 39 регионах. Как писал NEWS.ru, политологи спрогнозировали итоги выборов в нижнюю палату российского парламента. По их мнению, в Госдуму пройдут КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия». Причём последняя может получить более 300 мандатов.