Пропускной режим введут в Свердловской области на майские праздники

https://static.news.ru/photo/87356304-8542-11ea-abc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим пропусков в Свердловской области введут на период всех майских праздников. Сейчас руководство субъекта РФ прорабатывает техническую часть распоряжения и критерии, по которым граждане смогут получить разрешительный документ, рассказал замглавы региона Павел Креков.

Меры контроля будут усилены в эти дни. Стратегическая наша задача состоит в том, чтобы праздничные дни прошли в условиях максимальной изоляции, — приводит слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что власти решают, в каком виде жители области смогут оформить пропуск — в бумажном или электронном. По предварительной информации, в Свердловской области зарегистрировали 271 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), 71 человек выздоровел, один скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти насчитали 1,7 миллиона жителей, которые привязали цифровые пропуска к транспортным картам «Тройка». Мэрия запретила пользоваться общественным транспортом без электронных проездных с оформленными пропусками.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан.

В мире заразились примерно 2,6 млн человек. Погибли более 183 тысяч, поправились свыше 713 тысяч.