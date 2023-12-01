Пропавшая в Калужской области девочка рассказала, как вели себя похитители СК РФ: пропавшая под Калугой девочка рассказала, что похитители ее не обижали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СК России по региону Лилия Латыпова. Она добавила, что похищенная помнит о том, что у похитителей было много животных.

Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день, - сообщила Латыпова.

Школьница пропала 29 ноября в городе Козельске. Она не вернулась домой после школы. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные написали матери ребенка и заявили, что ее дочь у них, потребовав перевести 1,5 млн рублей в криптовалюте для ее освобождения. Мать обратилась в полицию. Волонтеры и правоохранители организовали поиски.