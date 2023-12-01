Раскрыты личности похитителей восьмилетней девочки в Калужской области SHOT: восьмилетнюю девочку похитили фермеры из Касьяново

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Похитителями восьмилетней девочки из Козельска Калужской области оказались фермеры из деревни Касьяново, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, в похищении участвовали четыре человека: трое мужчин в возрасте 21 года, 40 и 44 лет, а также 37-летняя женщина.

Злоумышленников вычислили по камерам, после чего полицейские проследили за их машиной и пришли к дому, где скрывались разыскиваемые. Сейчас там проходят обыски. Следствие также пытается выяснить, знакома ли мать найденной школьницы с подозреваемыми, и почему они требовали деньги за выкуп дочери именно от нее.

RT опубликовал момент встречи ребенка с мамой. Девочку искали сутки.

Школьница пропала 29 ноября в городе Козельске. Она не вернулась домой после школы. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные написали матери ребенка и заявили, что ее дочь у них, потребовав перевести 1,5 млн рублей в криптовалюте для ее освобождения. Мать обратилась в полицию. Волонтеры и правоохранители организовали поиски.

Вечером 30 ноября Следственный комитет Калужской области сообщил, что ребенок найден и доставлен в больницу. По данным SHOT, второклассницу обнаружили в городе Белеве Тульской области. Она была жива и здорова, травм на теле не обнаружили.