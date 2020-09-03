Профессор предложил решить проблему с водой в Крыму экономией

https://static.news.ru/photo/2739dcb8-edd0-11ea-b281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему нехватки пресной воды в Крыму можно решить за счёт её более рационального использования, считает преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии в Крымском федеральном университете им. Вернадского Геннадий Самохин.

По мнению профессора, в регионе необходимо развивать производства, не требующие большого расхода воды, а также создать систему фильтрации сточных вод, пишет РИА Новости.

Главная задача сейчас — рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать «маловодные» производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение, — отмечает Самохин.

Также он предложил использовать воду из природных водоёмов.

Только в долине реки Бодрак шесть озёр общим объёмом около 1 млн кубометров в эту жару стоят полные до краёв, — добавил профессор, подчеркнув, что если реализовать все предложенные им идеи, «воды на полуострове будет хватать всем и на всё».

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели. В Симферополе и 39 прилегающих населённых пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

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