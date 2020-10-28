Продемонстрирован проект нового храма при МГУ

https://static.news.ru/photo/13eb2602-194b-11eb-890c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 200hramov.ru

Новый православный храм при МГУ возведут на проспекте Вернадского в столице. РПЦ показало его проект.

При университете МГУ по программе решено построить храм на тысячу человек. Сейчас проект ждёт согласования в патриархии и Москомархитектуре, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы депутата Госдумы Владимир Ресина.

В пресс-службе добавили, что с просьбой о строительстве храма ещё в 2000 году обратились 200 сотрудников высшего учебного заведения. До сих пор при МГУ функционирует только храм Святой Татьяны на Большой Никитской, у исторического здания МГУ.

По проекту, храм равноапостольных Кирилла и Мефодия будет многоглавым с шатровой колокольней. Его габариты — 53,7 на 40 метров и 46 метров в высоту. Его разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Проект ждёт согласования в патриархии и Москомархитектуре.

Как писал NEWS.ru, около трёх миллиардов рублей ежегодно жертвуют в Москве на строительство православных храмов. Об этом сообщил депутат Государственной думы и куратор проекта «Программа-200» Владимир Ресин. Во время осмотра строящихся храмов на северо-западе столицы он отметил, что больше всего пожертвований поступает от рядовых жителей. Ресин высказал мнение, что российский народ «мудрее и дальновиднее многих политиков», потому что понимает, как именно надо строить будущее для детей и внуков. «Программа-200» предусматривает строительство в Москве двух сотен храмов шаговой доступности. Проект в 2009 году инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.