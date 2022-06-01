Призвавших к прекращению спецоперации депутатов исключили из КПРФ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье двух депутатов Заксобрания от КПРФ, призвавших прекратить спецоперацию на Украине и вывести оттуда российские войска, исключили из партии, рассказал РИА Новости первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ, руководитель фракции Анатолий Долгачёв. По его словам, решение об исключении парламентариев из партии было поддержано единогласно.

Вчера состоялось заседание фракции, мы единогласно проголосовали, чтобы исключить их из наших рядов. Никакого отношения к КПРФ после подобных заявлений они не имеют, — сказал он.

Речь идёт о Леониде Васюкевиче и Геннадии Шульге. Первый на заседании Заксобрания 27 мая зачитал подписанное четырьмя депутатами КПРФ обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить спецоперацию на Украине. Второй вступился за Васюкевича, когда глава региона Олег Кожемяка назвал его действия порочащими российскую армию и призвал лишить депутата слова.

Долгачёв тогда назвал выступление Васюкевича «абсолютным демаршем». Он заверил, что фракция даст этому политическую оценку и примет самые жёсткие меры.