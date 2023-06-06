«Приора» протаранила и опрокинула машину ДПС в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 21-летний водитель Lada Priora протаранил машину ДПС и опрокинул ее, сообщает портал V1.RU со ссылкой на полицию. В результате произошедшего пострадали полицейский и пассажирка Lada Priora. По факту произошедшего проводится проверка. В Сети появились кадры с места ДТП.

По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с патрульной автомашиной УАЗ. <...> В результате аварии за медицинской помощью обратились полицейский — водитель автомашины УАЗ и пассажирка легкового автомобиля, — говорится в сообщении МВД.

Как рассказали очевидцы произошедшего, авария произошла 6 июня в 02:20 в Ворошиловском районе Волгограда. Полицейских из искореженной машины вытаскивали спасатели. На месте также работали сотрудники полиции, пожарные и медики. Госпитализация никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Купинском районе Новосибирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал местный прокурор Антон Бальков с семьей, погибла его годовалая дочь. Сам Бальков, его супруга и четырехлетний сын получили серьезные травмы и были госпитализированы.