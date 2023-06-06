Под Новосибирском в ДТП с машиной прокурора погибла его годовалая дочь Под Новосибирском в ДТП попал прокурор Купинского района с семьей, погибла его годовалая дочь

В Купинском районе Новосибирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал местный прокурор Антон Бальков с семьей, погибла его годовалая дочь, сообщили «КП — Новосибирск» в администрации района. По предварительным данным, семья ехала со стороны села Новоключи, рядом с которым находится озеро — популярное место отдыха у жителей района.

Дорога оттуда идет щебеночная, что на ней произошло с машиной — пока неясно, одна из версий — у иномарки пробило колесо, ее занесло, — рассказали в районной администрации.

Как пишет издание, судя по повреждениям иномарки (лобовое стекло разбито, капот смят), основной удар пришелся на ее переднюю часть. По одной из версий, годовалую дочь прокурора находилась на руках его супруги. Девочка погибла. Сам Антон Бальков, его супруга и четырехлетний сын получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Что произошло на дороге, предстоит выяснить правоохранителям. Дело передано в Следственный комитет.

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