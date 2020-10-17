«Приносит удачу»: в Кирове продают кошку почти за 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/d7150802-108e-11eb-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: avito.ru

Житель Кирова решил продать кошку за 1 479 999 рублей. Шотландской вислоухой два года. Она игрива и покладиста, ладит с другими животными и детьми. Почему хозяин решил расстаться с питомцем, он не объясняет, зато раскрывает, чем обусловлена такая цена за него.

Такая стоимость обусловлена уникальностью предложения — часть средств будет потрачена в личных целях, а другая часть пущена на благотворительные проекты с предоставлением отчёта для покупателя по необходимости, — говорится в объявлении.

Как пишет продавец, кошка приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи, что «доказано временем, проверено предками». Отмечается, что питомец здоров, стерилизован, воспитан и имеет ветпаспорт.

Как ранее писал NEWS.ru, университет Лидса (Великобритания) совместно c туристическим ведомством Австралии провёл исследование, установившее, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса и беспокойства.