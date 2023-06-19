Приграничный город попал под мощный обстрел ВСУ Baza: город Валуйки Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщает, что утром 19 июня город Валуйки Белгородской области оказался под обстрелом ВСУ. По информации канала, жителям города приходится прятаться в подвалах, чтобы спастись от ударов. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

На фотографиях с места событий показаны поврежденные здания и автомобили, а также дым от прилетов. По данным Baza, обстрелы все еще продолжаются.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, дрон сбросил три взрывных устройства. Он добавил, что пострадавших нет. В результате атаки беспилотника оказались повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор.

16 июня губернатор Белгородской области рассказал, что на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система противовоздушной обороны. Он уточнил, что в небе был уничтожен беспилотник.