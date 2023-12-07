Приезжие из пяти регионов России устроили бой на ножах в центре Петербурга «Фонтанка»: гости Санкт-Петербурга устроили поножовщину в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости Санкт-Петербурга из Калмыкии, Ставрополья, КЧР, Ростовской и Липецкой областей устроили драку на ножах на улице Восстания, сообщает «Фонтанка». По ее данным, массовую драку спровоцировал торговый вопрос.

Как сообщается, утром 7 декабря одни приезжие что-то продавали, а другие не захотели заплатить за товар и достали ножи. Проходившая мимо женщина вызвала полицию, и прибывший наряд обнаружил окровавленных жителей Ростовской и Липецкой областей. Мужчин забрала скорая помощь. После осмотра и обработки ран пострадавшие отказались от госпитализации. Других участников драки нашли в одной из квартир в доме неподалеку от места происшествия. Полиция задержала семерых приезжих, на них составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала более 100 мигрантов после массовой драки рядом с «Лахта-центром». Свыше половины из задержанных иностранных граждан лишились трудового патента и, следовательно, права работать на территории РФ. Представители ГУ МВД уточнили, что 13 человек, совершивших наиболее грубые нарушения, помещены в специальный центр. В дальнейшем их выдворят за пределы России.