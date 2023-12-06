Более 100 мигрантов задержали после массовой драки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция задержала более 100 мигрантов после массовой драки рядом с «Лахта-центром», сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу и Ленинградской области. Более половины из задержанных иностранных граждан лишились трудового патента.

Свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны, — говорится в сообщении.

Как добавили в ГУ МВД, 13 человек, совершивших наиболее грубые нарушения, помещены в специальный центр. В дальнейшем их выдворят за пределы России.

Рабочие устроили драку около автозаправочной станции у «Лахта-центра» вечером 4 декабря. В потасовке участвовали не менее 20 человек, трем из которых понадобилась медицинская помощь. По факту драки полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ленинградской области произошла драка, которая закончилась стрельбой из газового пистолета. Потасовка случилась между жителем Оржицы, его нетрезвым сыном и уроженцем Воронежской области. Во время конфликта отец и сын начали избивать молодого человека, после чего выстрелили ему в глаз. Все участники драки задержаны.