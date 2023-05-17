Преподаватель красноярского вуза погорел на взятках Преподавателя красноярского вуза приговорили к 10 годам за взятки от студентов

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Бывший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева получил 10 лет колонии общего режима за получение взяток от студентов. Такое решение вынес Красноярский гарнизонный суд. Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя Красноярской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным суда, обвиняемый в период с 2015 по 2019 годы получил взятки от 19 студентов в размере от 10 до 110 тысяч рублей за выставление положительных оценок по учебным дисциплинам. При этом знания у студентов не проверялись. Кроме того, мужчина выступал в качестве посредника при передаче взяток другим преподавателям. В итоге он получил порядка 800 тысяч рублей, из которых около 300 тысяч за роль посредника.

Полученные в качестве взятки деньги в размере 510 тысяч рублей суд конфисковал в доход государства.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребления. Он также лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России и государственной награды, оштрафован на 43 млн 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 11 лет.