«Позор ЖКХ»: жильцы дома обратились к чиновникам через послания на сугробах «Подъем»: жители Пензы написали на сугробах жалобы на плохую уборку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Пензы нанесли на сугробы надписи с жалобами на плохую уборку снега, а также потребовали отставки мэра и его профильного заместителя, пишет «Подъем». Позднее участки снега со словами «Позор ЖКХ» и «Ад» со двора дома увезли коммунальщики, а в мэрии «творчеству» горожан не удивились.

Это не новое. Кажется, каждый год развлекаются так люди. Это не первый раз. Из-за сильного снегопада работы по его ликвидации ведутся в круглосуточном режиме. Большая часть городских автомагистралей была очищена в ночь на 21 ноября, — цитирует издание чиновников.

На город накануне обрушился снегопад, и автомобилисты встали в пробках, а пешеходам было сложно передвигаться. По словам местных чиновников, в приоритетном порядке службы расчищают дороги и спуски, а уж потом дворы.

В мэрии заверили, что постоянно «мониторят и обрабатывают сообщения жителей в социальных сетях», как это было сделано и в случае со двором дома с надписями. Однако одномоментно невозможно устранить последствия обильного и продолжительного снегопада, добавили в администрации.

Ранее в Челябинской области на участке трассы М-5 образовались пробки из-за снегопада и гололеда. По словам автомобилистов, движение встало в обе стороны в районе города Златоуста.