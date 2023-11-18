Снегопад парализовал движение на челябинской трассе М-5

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области на участке трассы М-5 образовались пробки из-за снегопада и гололеда, сообщили в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автомобилистов, движение встало в обе стороны в районе города Златоуста.

Пробки на участке Куса — Златоуст (Уреньга) — Нижний Атлян. Фуры не могут подняться в гору, — сообщили администраторы паблика.

Также затруднено движение в сторону Челябинска. Кроме того, затор образовался на выезде из Златоуста из-за застрявших большегрузов. В Госавтоинспекции Челябинской области заявили, что пробку, в частности, спровоцировала сломавшаяся на трассе фура.

Ранее мощный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Екатеринбурге. Непогода обрушилась на город 15 ноября. На улицах образовались заторы, спровоцированные заснеженными дорогами и авариями. Помимо этого, снегопад привел к задержкам вылетов рейсов из аэропорта Кольцово в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Оренбург. Как заявил синоптик Алексей Пулин, за ночь в Екатеринбурге выпало 10 мм осадков. Наибольшую высоту снежного покрова в 22 мм зафиксировали в Свердловской области.