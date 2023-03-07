Пожилой мужчина захлебнулся сточными водами в подмосковной канализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногорске (Московская область) 73-летний мужчина захлебнулся сточными водами в канализации, передает РЕН ТВ. Погибший, по информации канала, был сотрудником водоканала. Журналисты сообщают, что тело мужчины обнаружил его коллега. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Предварительно, мужчина упал в емкость со сточными водами и захлебнулся, следов насильственной смерти и повреждений на теле не обнаружено, — рассказал источник РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина работал оператором насосной станции. Днем его должен был сменить коллега, который и обнаружил тело. Труп доставили в морг, обстоятельства трагедии выясняются. Рядом с телом оператора были обнаружены грабли. Информация об их предназначении отсутствует.

Источники рассказывают, что покойный позволял себе много пить. Однако неизвестно, был ли он нетрезв в момент гибели.

Ранее в Новосибирске погиб 48-летний мужчина, упав в яму, вырытую коммунальными службами. По предварительным данным, яма не была должным образом огорожена от пешеходов.