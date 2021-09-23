Житель Новосибирска утонул в вырытой коммунальщиками яме

В Новосибирске погиб 48-летний мужчина, упав в яму, вырытую коммунальными службами. По предварительным данным, яма не была должным образом огорожена от пешеходов. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 20 сентября, но известно о нём стало только сейчас. Как сообщается, коммунальные службы вырыли яму прямо на тропинке, где ходят люди. Один из прохожих в темноте не заметил её, упал и потерял сознание. По трагической случайности в яме к тому времени скопилась вода, и мужчина в результате захлебнулся.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге четырёхлетняя слепая девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в чане для мытья игрушек. Погибший ребёнок воспитывался в специализированном доме ребёнка, поскольку родители отказались от неё. В день трагедии воспитатели решили проверить помещение, вывели оттуда детей, но про девочку забыли. Она осталась в спальне одна и подошла к 25-литровому чану, заполненному водой и чистящими средствами. В нём воспитатели мыли игрушки. Видимо, ей стало интересно, она подошла ближе и упала в него.