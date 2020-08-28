Пожар в Оренбургской области сжёг растительность на площади в 10 тысяч га

Пожар, возникший днём 28 августа из очага возле села Советское в Оренбургской области, за сутки прошёл площадь в 10 тысяч га, уничтожив всю растительность на пути.
Об этом ТАСС
28 августа пожары произошли в районе ещё двух сёл в Оренбургской области. В посёлке Колтубановский огонь распространился по площади около 1,5 тысячи кв. м, повредив более 10 домов и 12 надворных построек. В населённом пункте вводили режим ЧС, к 29 августа пожар удалось ликвидировать. Ещё одно возгорание отмечено около села Илек, пламя перекинулось и на сам населённый пункт. Огонь прошёл 100 га, уничтожив растительность, сгорели 18 нежилых надворных построек. В 15:37 мск пожар был локализован на площади 360 кв. м.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в кубанском заповеднике «Утриш».
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