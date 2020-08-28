Пожар в Оренбургской области сжёг растительность на площади в 10 тысяч га

https://static.news.ru/photo/b8debe60-e9d7-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 56.mchs.gov.ru

Пожар, возникший днём 28 августа из очага возле села Советское в Оренбургской области, за сутки прошёл площадь в 10 тысяч га, уничтожив всю растительность на пути.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что получили сигнал о возгорании сухой травы в 3 км от села Советское в Первомайском районе в 12:46 мск 28 августа. Изначально площадь пожара не превышала 70 га, но за сутки она выросла из-за сухой и ветреной погоды. В настоящее время площадь активного горения составляет 2-3 га, угрозы населённому пункту нет, пострадавшие также отсутствуют. В тушении огня, кроме МЧС, участвует авиация Минобороны.

28 августа пожары произошли в районе ещё двух сёл в Оренбургской области. В посёлке Колтубановский огонь распространился по площади около 1,5 тысячи кв. м, повредив более 10 домов и 12 надворных построек. В населённом пункте вводили режим ЧС, к 29 августа пожар удалось ликвидировать. Ещё одно возгорание отмечено около села Илек, пламя перекинулось и на сам населённый пункт. Огонь прошёл 100 га, уничтожив растительность, сгорели 18 нежилых надворных построек. В 15:37 мск пожар был локализован на площади 360 кв. м.

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