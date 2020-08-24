В Анапе вспыхнул пожар в заповеднике «Утриш»

https://static.news.ru/photo/55558874-e621-11ea-a704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inna/wikipedia.com

Площадь пожара, который 24 августа начался в заповеднике «Утриш» в Анапе, достигла почти двух гектаров.

Информация о возгорании поступила дежурному в 12:20 по местному времени. К месту происшествия незамедлительно были оправлены подразделения федеральной, муниципальной и добровольной пожарной охраны, лесничества, местного казачества, Центра восстановительной медицины и реабилитации «Юность» МВД России. Кроме того, со стороны моря прибыли катер госинспекции по маломерным судам, а также два катера, отправленных людьми.

К месту пожара в данное время нелегко подобраться, что осложняет работу огнеборцев. Пламя двигается в сторону пляжа Анапы, где отдыхают люди, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на сообщение МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время к тушению возгорания привлечены 49 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Причина пожара пока не названа, но местные СМИ сообщают, что это мог быть поджог.

В связи с риском возникновения пожаров вход на территорию заповедника «Утриш» может быть ограничен. 13 июля там был установлен четвёртый класс пожароопасности. При повышении до пятого класса территорию заповедника временно закроют для посещения.

Ранее специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировали в Красноярском крае лесной пожар в заповеднике «Тунгусский», куда более 100 лет назад упал метеорит. По поручению руководства Минприроды России на тушение пожара были направлены 80 специалистов «Авиалесоохраны», писал NEWS.ru.