Появилось видео уничтожения истребителя ВСУ на аэродроме Figtherbomber: на аэродроме в Днепропетровске уничтожили МиГ-29

Фото: МО РФ

Специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Figtherbomber опубликовал видео, на которое попал момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска. Дата успешной атаки неизвестна. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В публикации Figtherbomber говорится, что, вероятно, удар был нанесен оперативно-тактической ракетой «Искандер». При этом, наведение было осуществлено, видимо, беспилотным летательным аппаратом. Авторы канала подчеркнули, что «сетецентрические войны набирают обороты».

Крупные города, находящиеся под контролем Украины, начинают пустеть, обратил внимание британский эксперт Александр Меркурис. Он допустил, что такая тенденция связан с агрессивной мобилизационной кампанией киевских властей и стремительным продвижением российских войск. Судя по всему, местные жители понимают, что армия России в скором времени возьмет под контроль город Запорожье.