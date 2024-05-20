Британский эксперт предрек Украине потерю Запорожья Меркурис: на Украине растет паника из-за скорого сражения за Запорожье

Фото: МО Украины

Жители Украины начинают все больше опасаться, что армия России в скором времени возьмет под контроль город Запорожье, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, сражение за населенный пункт может начаться уже осенью.

Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ — ред. NEWS.ru) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье, — отметил аналитик.

Крупные города, находящиеся под контролем Украины, постепенно начинают пустеть, обратил внимание Меркурис. Такая тенденция возникла из-за агрессивной мобилизационной кампании киевских властей, подчеркнул он. Депопуляция также связана со стремительным продвижением российских войск, констатировал эксперт.

Ранее Меркурис сообщал, что армия РФ все больше оказывает давление на Вооруженные силы Украины, отчего они впадают в отчаяние. При этом, указал он, президент Владимир Зеленский публично говорит о «контролируемости» ситуации в зоне СВО. Численность украинских войск существенно уменьшилась, а в Киеве не верят, что новая волна мобилизации поможет исправить этот вопрос, заключил британский эксперт.