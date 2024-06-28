Появилось видео сожжения письма участника СВО к мэру Урая Участник СВО записал видео с сожжением письма к мэру Урая Тимуру Закирзянову

Фото: МО РФ

Участник спецоперации сжег письмо, где просит мэра Урая в Ханты-Мансийском автономном округе Тимура Закирзянова помочь военным на фронте. Мужчина записал ролик, где обвинил чиновника в игнорировании обращений о нуждах бойцов, информирует URA.RU.

Хочу сказать одно: мы будем по-прежнему защищать свой народ. Даже несмотря на то что некоторые личности не оказывают должной помощи тем, кто рискует своей жизнью, — заявил участник СВО.

Далее мужчина сказал, что больше не нуждается в помощи Закирзянова, как и ни один человек из его взвода. Затем участник СВО сжег рапорт с просьбой помочь фронту.

По данным журналистов, военнослужащие просили чиновника поспособствовать покупке необходимого инвентаря. Речь идет о бензопилах, катушках с кабелем и других бытовых вещах. В итоге бойцам пришлось покупать это за свои деньги. по словам участника СВО, мэр Урая ответил на обращение с просьбой о помощи. Однако в день, когда ее должны были передать военным, запрос проигнорировали.

В мэрии города прокомментировали случившееся. В администрации Урая отметили, что находятся в контакте с бойцом, но ждут его возвращение. Власти города обещают обсудить, как могут помочь фронту.

Ранее полковник ВС РФ и Герой России Аркадий Корольков заявил, что разработки предприятий российского ВПК работают бесперебойно и получают положительные отзывы от бойцов в зоне СВО. По его словам, конфликт серьезно повлиял на модернизацию производств и создание новой техники.