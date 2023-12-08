Появилось видео с места гибели сына экс-министра спорта Хакасии Сын экс-министра спорта Хакасии погиб при снегопаде в горах

Фото: t.me/mchshak

В сети появились кадры с места гибели сына бывшего министра спорта Хакасии Василия Денщикова, сообщает «360». Уточняется, что 26-летний мужчина погиб во время группового тура на снегоходах.

Как сообщает издание, на видео запечатлено тело мужчины, неподвижно лежащее на снегу. По словам автора ролика, члены группы пытались разжечь костер, но это им не удалось. Мужчина посетовал на холод и низкий заряд батареи телефона.

Уточняется, что ЧП произошло 6 декабря. Группа туристов в составе 27 мужчин и одной девушки выехали на снегоходах в тур с базы в поселке Приисковое, но потеряли дорогу из-за начавшегося сильного шквалистого ветра и метели. Туристы связались с МЧС, однако из-за непогоды спасатели начали поисковые работы только на следующее утро. После ночи в заснеженных горах двое мужчин — Василий Денщиков и 35-летний Марат Закеев из Альметьевска — скончались. При этом известно, что Денщиков являлся одним из гидов группы. Всех остальных туристов удалось безопасно эвакуировать.

Ранее сообщалось, что двое туристов погибли в горах Хакасии из-за снегопада. Один мужчина умер от сердечного приступа, второй скончался от переохлаждения.