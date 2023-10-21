Появилось видео сбитой над Донецком ракеты HIMARS, упавшей в жилой двор

Американскую ракету HIMARS сбили над Буденновским районом Донецка, снаряд упал во двор жилого дома, кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Сначала спасатели МЧС пролили водой боеприпас, затем следователи задокументировали и сфотографировали его детали, включая серийный номер.

Военный корреспондент Роман Косарев в своем Telegram-канале разместил фото этого американского снаряда и отметил, что тот повредился незначительно.

Практически целая американская ракета HIMARS в одном из дворов Донецка, — подписал фото автор канала.

Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 21 октября Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку. По его данным, удар пришелся по Калининскому и Буденновскому районам города. В местах попадания снарядов в небо поднялись огромные клубы черного дыма. На земле начался пожар. Дымовая завеса накрыла ближайшие дома и районы.