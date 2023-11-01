Раскрыты подробности убийства ребенка его матерью во Владивостоке SHOT: во Владивостоке мать зарезала своего малолетнего сына и легла спать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке мать ночью зарезала своего четырехлетнего сына и отправилась дальше спать, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, подозреваемая страдает психическими расстройствами. Она дала признательные показания, женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

В коттедже на улице Демьяна Бедного тело ребенка с ножевыми ранениями в живот, грудь и шею нашел с утра в детской кровати супруг подозреваемой, пишет SHOT. 45-летняя мать малыша после убийства ушла спать, говорится в сообщении канала.

В 2018 году после рождения сына семья переехала в Сочи. Спустя время у женщины началось психическое расстройство — она перестала узнавать своего ребенка, слышала голоса и часто вела себя странно. В связи с этим она вернулась во Владивосток для прохождения лечения, а отец и сын остались в Сочи. Позже они приехали в этот город навестить ее, после чего случилась трагедия.

В прокуратуре Приморского края ранее сообщили, что утром 31 октября на улице Демьяна Бедного нашли тело ребенка 2018 года рождения с ножевыми ранениями. Ведомство считает, что к убийству мальчика может быть причастна его мать. Также прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в деятельности органов системы профилактики.