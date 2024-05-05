Появились подробности травмирования детей на аттракционах в Ейске Очевидица рассказала о страхе из-за происшествия на аттракционах в Ейске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент, когда на аттракционе в парке Поддубного в Ейске пострадали дети, был страшным, рассказала NEWS.ru очевидица происшествия. По ее словам, инцидент произошел из-за того, что расшатался железный поручень, который должен был удерживать посетителей.

На самом деле было очень страшно. Мы гуляли с семьей в парке, когда это началось. Железный поручень, который должен был удерживать детей начал просто шататься. Аттракцион вовремя остановили, но ребята все равно пострадали. У двух девочек, как я поняла, были просто ушибы, они больше испугались, а мальчику сильнее досталось. Надеюсь, после этого инцидента устроят проверку во всем парке. Все аттракционы там старье. Пару лет назад на аттракционе «Космодром» авария случилось, и вот опять, — сообщила собеседница.

До этого Telegram-канал «112» писал, что Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного. Как стало известно каналу, на очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы. Медики осмотрели их, чтобы исключить более серьезные травмы. Сообщается, что прокуратура начала проверку инцидента.