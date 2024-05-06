Появились подробности избиения школьницы в Уфе Избитая в Уфе школьница распускала слухи про своих обидчиц

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Пострадавшая от избиения школьница в Уфе распускала слухи про обидчиц, поделился одноклассник девочки c NEWS.ru. По его словам, у девушек, которые распускали руки, очень агрессивный и взрывной характер.

Постоянно цепляют всех в школе. На самом деле никакого разбитого телефона нет, это отговорка для родителей. Обидчицы решили поставить Женю на счетчик, чтобы получить компенсацию за сплетни, которые она распускает про них, — сообщил одноклассник.

Школьник отметил, что это уже не первый случай. Компания агрессивных девушек, уточнил он, нападала на кого-то, кто слабее их самих.

В Санкт-Петербурге ранее задержали восьмиклассника за домогательства в отношении шестиклассницы. Подросток отправлял девочке интимные фотографии и склонял ее делать то же самое. Полиция забрала школьника в отделение прямо из его дома. Правоохранители объяснили, что поводом послужил виртуальный роман с девочкой более младшего возраста. Подростки учатся в одной из школ Приморского района.

Оказалось, что переписка школьников в соцсетях велась около трех месяцев. Однако мать девочки увидела ее содержимое. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет».