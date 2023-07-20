Появились подробности гибели девочки при атаке беспилотника на Крым «Mash на волне»: погибшая при атаке беспилотника на Крым девочка встречала рассвет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погибшая при атаке беспилотника на Крым девочка ушла из дома без разрешения родителей, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По информации канала, школьница хотела встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина в тот момент, когда по нему попал дрон.

По данным «Mash на волне», девочку доставили в больницу без сознания и признаков дыхания. Врачи не успели ей помочь, та скончалась на операционном столе.

О гибели несовершеннолетней в результате атаки беспилотника ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать всю необходимую помощь. Аксенов уточнил, что при обстреле ВСУ повреждения получили четыре административных здания.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что беременная женщина и ее годовалая дочь были ранены во время обстрела ВСУ Макеевки. Девочка получила незначительные травмы и в настоящее время находится с бабушкой. Женщина госпитализирована, сейчас врачи наблюдают за ее состоянием. Кроме этого, были повреждены 12 жилых домов и один объект инфраструктуры. По словам Пушилина, 19 июля территория ДНР 43 раза подверглась атакам украинской армии. ВСУ выпустили 247 снарядов из реактивной системы залпового огня.